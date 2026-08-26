Забор с панорамой Байкала появился в центре Иркутска

В Иркутске старый разбитый забор превратили в настоящую картину – его восстановили, нарисовав сверху панораму Байкала. Об этом рассказали в соцсетях представители бренда Olafa, чьи окна выходят на эту локацию.

«Тот самый забор в Иркутске наконец-то покрасили. Мы писали жалобы, искали владельца забора, потому что нас раздражал вид из нашего шоурума на металлолом, который здесь стоял. В итоге мы нашли хозяина, нашли художника, и за неделю нам все отремонтировали», – рассказала основатель бренда Olafa Елена Иванова.

Были убраны старые надписи, стерты наклейки. После провели покраску и нарисовали панораму Байкала. Работы были согласованы с городской администрацией. Пространство находится на улице Степана Разина.