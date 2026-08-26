20 крупнейших банков повысили ставки по краткосрочным вкладам

После заседания Банка России 24 июля средние ставки по вкладам до 1,5 лет выросли, тогда как по депозитам от двух лет и более снизились, следует из индекса Финуслуг на основе данных 20 крупнейших банков.

Семь банков повысили ставки по трехмесячным вкладам (до +5,5 п.п.), восемь — по полугодовым (до +0,8 п.п.). Средняя ставка по вкладу на три месяца достигла 13,85% (+0,38 п.п.), на шесть месяцев — 13,18% (+0,18 п.п.), на год — 12,37% (+0,12 п.п.), на 1,5 года — 11,45% (+0,05 п.п.).

По двухлетним вкладам средняя ставка составила 10,98% (-0,06 п.п.), по трехлетним — 10,67% (-0,07 п.п.).

Снижение ставок на сроке от трёх месяцев до полутора лет отмечено у пяти банков (от -0,20 до -0,50 п.п.), длинные вклады понизили пять банков (от -0,13 до -1,75 п.п.).

Максимальная ставка среди топ-20 — 19% (трёхмесячный вклад), минимальная — 7% (трёхлетний).