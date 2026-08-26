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CBS: Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф находится в Москве для встреч, сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники. Военно-транспортный самолёт C-17 ВВС США был замечен в московском аэропорту вместе с дипломатическим кортежем, однако ни США, ни Россия официально не комментируют личность прибывшего и цели визита.

Это, по-видимому, первая известная поездка Рэтклиффа в Россию в качестве главы ЦРУ, хотя он поддерживал контакты с российскими коллегами. Перед визитом США уведомили Украину о направлении делегации.

Официальных комментариев от ЦРУ и российской стороны пока не поступало.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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