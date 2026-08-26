Туристы в панике забрались на скалу на Ольхоне и попали в ловушку, приняв яка за медведя

Приехавшие с Алтая туристы оказались в ловушке на острове Ольхон Иркутской области. Люди в панике забрались на скалу, испугавшись медведя, который на самом деле оказался яком. Подробности рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

Фото: «Заповедное Прибайкалье»

«Звонившие сообщили, что их… атакует медведь. Удивлению инспекторов не было предела: медведей на Ольхоне нет. Вообще. По прибытии на место выяснилось: испуганные супруги находятся на береговой отвесной скале и не торопятся покидать убежище. Более того, – готовы прыгать в воду! <…> Причину паники установили достаточно быстро: черная точка в поле оставалась на месте. При рассмотрении в бинокль и с борта инспекторского автомобиля вблизи "медведь" оказался … яком!» – пояснили в «Заповедном Прибайкалье».

Фото: «Заповедное Прибайкалье»

Людей вызволяли из каменного плена с помощью импровизированных веревок из кофт. Инспекторы успокоили туристов, поделились с ними чаем из термоса и проводили пару до их автомобиля.