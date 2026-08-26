Сбер на COP17 рассказал, как ИИ помогает снижать природные и экономические риски

По оценкам экспертов, при сохранении текущих тенденций деградации земель у человечества может остаться около 60 лет сельскохозяйственного производства. Об этом на XVII сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP17) в Монголии заявила Марина Булова, вице-президент по устойчивому развитию Сбербанка. По данным исследований, за последние 100 лет потери гумуса в почвах России составили порядка 40–50%. Его сокращение приводит к снижению плодородия земли и её способности обеспечивать стабильные урожаи.

Деградация земель представляет не только экологическую, но и серьёзную экономическую угрозу. Согласно экспертным оценкам, утраты экосистемных услуг из-за опустынивания и деградации земель уже приводят к ежегодным потерям, сопоставимым с 10% мирового ВВП.

«Деградация земель — это уже не только экологический вызов, но и фактор экономической устойчивости. Засухи приводят к снижению сельскохозяйственной продуктивности, росту рисков продовольственной безопасности и в конечном итоге — к серьёзным макроэкономическим последствиям. При этом восстановление земель — это инвестиция с высокой экономической отдачей. Каждый доллар, вложенный в восстановление почв, способен приносить от 7 до 30 долларов экономического эффекта. Но чтобы эти инвестиции были действительно эффективными, необходимо понимать, где риски наиболее высоки, как они будут развиваться и какие меры дадут наибольший эффект. Именно в этой сфере технологии искусственного интеллекта существенно меняют подход к принятию управленческих решений. Технологии превращают большие массивы данных в конкретные инструменты для защиты земель, продовольственной безопасности и устойчивого развития стран», — Марина Булова, вице-президент по устойчивому развитию Сбербанка.

С 2024 года Сбер развивает GeoAI — комплекс ИИ-моделей для геопространственной аналитики. Технология по данным более чем 10 спутников и других геопространственных источников выявляет, картирует и прогнозирует опустынивание, включая редкие и незаметные для человека признаки деградации земель.

GeoAI помогает решать широкий спектр задач в сельском хозяйстве и природоохранной деятельности: выявлять признаки деградации земель, нецелевого использования сельхозугодий и распространения инвазивных растений. Для борьбы с опустыниванием технология позволяет выявлять опасную динамику на ранней стадии с точностью до 96%, а развитие деградации земель прогнозировать на горизонте от одного года до трёх лет с точностью свыше 80%. Такой подход позволяет заранее определить территории риска и выбрать наиболее подходящие меры для их восстановления, создавая прочную основу для сохранения продовольственной безопасности страны.

Тема устойчивого развития станет ключевой для Сбера на предстоящем Восточном экономическом форуме.