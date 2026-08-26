Россияне сократили сбережения

Сберегательная активность россиян резко снизилась в первом полугодии 2026 года: доля доходов, направляемых на сбережения, упала с 10 до 4,4%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Эксперты связывают это с тем, что расходы растут быстрее доходов (номинальные доходы выросли на 7%, траты — на 13,7%), а также со снижением ключевой ставки, уменьшившей доходность вкладов.

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин отметил, что дополнительное давление создают регулярные покупки продуктов, лекарств, оплата ЖКХ — они сокращают объём денег для накоплений. Ведущий аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова добавила, что снижение ставки ЦБ ухудшило привлекательность банковских продуктов.

В Банке России подчеркнули, что снижение доли сбережений нормально при уменьшении ключевой ставки, а нынешний уровень 4,4% всё ещё выше, чем в 2017–2019 годах (3,9%). Старший инвестиционный консультант «Финама» Тимур Нигматуллин назвал это нормализацией после эффекта высоких ставок 2025 года. При этом объём вкладов в целом не сокращается: за полугодие он вырос на 1,1 трлн рублей, срочные депозиты физлиц достигли 46,82 трлн рублей.

Ранее стало известно, что после заседания Банка России 24 июля средние ставки по вкладам до 1,5 лет выросли, тогда как по депозитам от двух лет и более снизились. Максимальная ставка среди топ-20 — 19% (трёхмесячный вклад), минимальная — 7% (трёхлетний).