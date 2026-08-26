Путешественники дошли пешком из Москвы до Иркутска

Семейная пара путешественников Павел и Тамара идут пешком через всю Россию. Они направляются из Москвы во Владивосток. Сейчас они добрались до Иркутска, куда удалось добраться на 219-й день пешего тура.

«Дорогие друзья, посмотрите, где мы сейчас находимся. Стела города Иркутска! Очень рады находиться здесь – нам самим не верится. Всю жизнь кажется, что Иркутск – это очень далеко, а сегодня, в 219-й день, мы находимся здесь. Безумно рады этому факту!» – поделились путешественники.

Они намерены задержаться в столице Приангарья на несколько дней, отметив замечательную погоду, которая сейчас наблюдается в городе.