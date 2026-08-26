Рынок труда для HR-специалистов ужесточился: вакансий меньше на 34%, резюме больше на 17%

В июле 2026 года российские компании разместили 2,3 тыс. вакансий для HR-менеджеров и 2,9 тыс. — для специалистов по подбору персонала, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные hh.ru. При этом доля вакансий для кадровиков снизилась на 34% по сравнению с прошлым годом, а количество резюме выросло на 17%, конкуренция достигла 19 резюме на одно предложение.

«Сейчас на одну позицию откликается по 9–10 кандидатов, что втрое больше, чем раньше. Главная причина снижения спроса — не в активном внедрении ИИ, а в том, что бизнес пересматривает управленческую "надстройку". За последние полтора года работу потерял примерно каждый третий кадровый специалист. При этом компании готовы платить больше тем, кто приносит результат и владеет современными инструментами. Рынок не схлопывается, он перестраивается», — заявила HR-директор Open Group Валерия Доманская.

Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил, что цифровые инструменты уже используют более трети компаний, это позволяет сократить рутинные задачи рекрутера до 80%, но сохраняется потребность в специалистах, умеющих эффективно использовать цифровые инструменты, анализировать данные и выстраивать коммуникацию. Во II квартале 2026 года спрос на HR-менеджеров вырос на 12% год к году, средняя зарплата — до 79 тыс. рублей (+18%).

Ранее стало известно, что российские компании меняют стратегию: вместо постоянного повышения окладов они делают ставку на рост производительности труда. В 2026 году предприятия впервые за несколько лет подняли зарплаты менее значительно.