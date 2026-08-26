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Почему встреча Путина и главы ЦРУ так и не состоялась?

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Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклифом. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу».

«Визит главы ЦРУ был связан с взаимодействием спецслужб», — уточнил представитель Кремля.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов, Песков уже заявлял об отсутствии планов по контактам с американской стороной на высшем уровне.

 25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, следовавший из Риги. На борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклиф. Появилась информация, что его визит мог быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана, а также поиском альтернативы договоренностям, достигнутым ранее на встрече в Анкоридже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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