«Без паники»: что реально изменится в ваших переводах по СБП с 1 сентября?

С осени правила финансового мониторинга в России ужесточаются. Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), картам «Мир» и операциям по универсальному QR-коду, сообщает газета "Ведомости".

«Изменения направлены на совершенствование антиотмывочной системы», — пояснили в пресс-службе ведомства. Нововведения закреплены поправками в закон №115-ФЗ, подписанными в конце прошлого года. Теперь НСПК будет передавать данные финразведке напрямую, минуя банки. Это должно снизить нагрузку на кредитные организации за счет уменьшения количества «веерных» запросов от регулятора. Власти подчеркивают: для обычных граждан ничего не изменится. Блокировки счетов законом не предусмотрены, а лимиты переводов останутся прежними. Однако эксперты предупреждают об обратной стороне медали.