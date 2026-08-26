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«Без паники»: что реально изменится в ваших переводах по СБП с 1 сентября?

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С осени правила финансового мониторинга в России ужесточаются. Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), картам «Мир» и операциям по универсальному QR-коду, сообщает газета  "Ведомости".

«Изменения направлены на совершенствование антиотмывочной системы», — пояснили в пресс-службе ведомства. Нововведения закреплены поправками в закон №115-ФЗ, подписанными в конце прошлого года. Теперь НСПК будет передавать данные финразведке напрямую, минуя банки. Это должно снизить нагрузку на кредитные организации за счет уменьшения количества «веерных» запросов от регулятора. Власти подчеркивают: для обычных граждан ничего не изменится. Блокировки счетов законом не предусмотрены, а лимиты переводов останутся прежними. Однако эксперты предупреждают об обратной стороне медали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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