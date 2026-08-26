55% россиян признались, что дети копят лучше них

Больше половины россиян (55%) считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Это следует из опроса ВТБ, участники которого также рассказали, как выдают детям карманные деньги и как контролируют их траты.

Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте — на каждый из этих способов пришлось по 40% ответов. Ещё 15% детей открыли накопительный счёт или вклад, а 5% отдают средства родителям «под процент».

Модели выдачи карманных денег распределились почти поровну: в Сибири 34% родителей выдают фиксированную сумму раз в неделю без дополнительных условий, 38% — требуют от ребёнка обосновывать каждую крупную покупку. Ещё 12% выдают деньги по запросу, а 16% практикуют оплату за оценки и помощь по дому.

Что касается сумм, почти каждый второй (45%) родитель в Сибири еженедельно выделяет детям от 500 до 1000 рублей, что выше в целом по России на 9%. 19% — до 500 рублей, каждый пятый — от 1000 до 1500 рублей. Больше 1500 рублей выдают 7% опрошенных, ещё 11% не фиксируют сумму и дают деньги по мере необходимости.

Полностью контроль над тратами детей сохраняют большинство родителей: 27% сибиряков отслеживают операции по картам и устанавливают лимиты, и каждый второй контролирует только крупные покупки.

При выборе финансового продукта для ребёнка 6–13 лет около половины родителей в целом по России предпочли бы карту с родительским контролем, треть — детский банковский продукт, и лишь каждый пятый считает, что до 14 лет детям стоит давать только наличные.

Оценивая финансовое поведение своих детей, треть родителей отнесла их к «оптимистам», рассчитывающим на пополнение бюджета взрослыми, ещё около трети — к «юным Скруджам», следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть назвали детей «исследователями», которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый — «филантропами», покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным.

При этом сами родители признают пробелы в финансовой грамотности: почти половина считает, что им стоит лучше контролировать собственный бюджет, 28% хотели бы научиться доступно объяснять детям инфляцию и налоги, а 12% — разобраться в инвестициях наравне с детьми. Ещё 15% заявили, что учатся финансовой грамотности вместе с детьми.