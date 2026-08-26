Более половины иркутян 45+ хотят учиться цифровой грамотности по коротким видео

МТС и онлайн-платформа Авито представили результаты совместного исследования цифровой грамотности в регионах России. Согласно данным аналитиков, 60% жителей Сибири старше 45 лет хотели бы получать знания в этой сфере через короткие видеоролики.

Примерно треть всех опрошенных сибиряков в возрасте старше 45 лет покупает или продает что-либо в интернете несколько раз за месяц. При этом самым распространённым советом старшим родственникам среди респондентов 18-44 лет стал: не передавать личные данные третьим лицам (41%). На втором месте – предупреждение не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и писем (35%), на третьем – не соглашаться на предоплату при покупках в интернете (24%).

74% участников опроса считают, что цифровые компании должны давать пользователям прикладные советы по теме цифровой безопасности.

Особенно востребованным форматом обучения оказались короткие и понятные видеоинструкции – их выбрали 60% респондентов старше 45 лет. Также пользователи отмечают важность помощи близких (28%), наглядных памяток и брошюр с крупным шрифтом (24%), практических занятий и мастер-классов (7%).

Сибиряки чаще всего обращаются к детям, внукам и знакомым за помощью в освоении конкретных приложений и сервисов – об этом сказали 29% опрошенных.

Ещё 19% просят помочь разобраться с интернетом и смартфоном в целом, 12% – настроить антиспам-фильтры и рассказать, как пользоваться инструментами защиты от злоумышленников в сети, 13% – объяснить, как распознавать обман в интернете. Также респонденты старшего возраста обращаются к детям за помощью в поиске и выборе товаров, оформлении заказа и получении доставки.

«Проведенное исследование фиксирует устойчивый рост интереса к различным форматам изучения цифровой грамотности среди людей старше 45 лет – это отличный тренд. Однако именно люди старшего возраста остаются главной мишенью для мошенников. К сожалению, одной человеческой внимательности недостаточно: я советую усиливать защиту с помощью современных сервисов, таких как «Защитник», который помогает выявлять и блокировать подозрительные звонки. Только за первые шесть месяцев этого года МТС с помощью цифровых инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала в Иркутской области более 14 миллионов звонков», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.