В Бодайбинском районе завершили реконструкцию двух мостов за 217 млн рублей

В Бодайбинском районе Иркутской области завершена реконструкция двух мостов через реки Бодайбо и Большой Догалдын на автодороге Бодайбо – Кропоткин, сообщило министерство транспорта региона. Стоимость работ составила 217,1 млн рублей, они проведены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» совместно с золотодобывающей компанией «Полюс».

«Реконструкция была необходима из-за износа конструкций. Специалисты провели полную замену конструкций, чтобы гарантировать надежность и безопасность переправ на годы вперед. Оба объекта приняты комиссией в эксплуатацию и готовы к эксплуатации», – отметил министр транспорта Максим Лобанов.

На мосту через реку Бодайбо (25 метров, 64,9 км трассы) заменили несущие элементы, возвели новые опоры, смонтировали пролётное строение для тяжёлой техники, укрепили конусы от размывов. На мосту через Большой Догалдын (18,9 метра, 64,8 км) также выполнили новые опоры и пролёты, гидроизоляцию и укрепление береговой линии. В июле на этом же участке ввели в эксплуатацию мост через реку Верхний Аканак.