Названы лучшие школы Иркутской области в 2026 году

Образовательные учреждения ранжировали по количеству выпускников, поступивших в престижные вузы, и конкурентоспособности. Список опубликован рейтинговым агентством RAEX.
Рейтинг школ Иркутской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России:
- Лицей ИГУ (Иркутск) (207 место в общероссийском рейтинге, 61,8% бюджетников)
- Лицей №3 (Иркутск) (347 место, 50,5% бюджетников)
- Лицей №2 (Иркутск)
- Шелеховский Лицей
- Ангарский лицей №1
- Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля
- Лицей №2 (Братск)
- Школа №10 (Ангарск)
- Школа с углубленным изучением отдельных предметов №14 (Иркутск)
- Гимназия №1 (Иркутск)
Лучшие школы Иркутской области по конкурентоспособности выпускников:
- Гимназия №1 (Иркутск)
- Лицей ИГУ (Иркутск)
- Лицей №2 (Иркутск)
- Школа №10 (Ангарск)
- Лицей №2 (Братск)
- Лицей №1 (Братск)
- Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля
- Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева (Братск)
- Лицей №3 (Иркутск)
- Школа №14 (Братск)
При этом не одно из учреждений региона не попало в общероссийский рейтинг конкурентоспособности.
Лучшей школой России в рейтинге конкурентоспособности выпускников стал физико-математический лицей №31 из Челябинска, сменив СУНЦ МГУ и «Физтех-лицей», которые заняли второе и третье места.
Более половины учеников поступили в МГУ и МФТИ, причём две трети из них — по результатам олимпиад. Остальные стали студентами МГТУ им. Баумана, СПбГУ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов.
В рейтинг топ-300 впервые вошли школы трёх регионов: Бурятии (лицей-интернат № 61, 226-е место), Ленинградской области («Сверхновая школа», 247-е место) и Калининградской области (экономический лицей «Ганзейская ладья», 248-е место).