Новости

Названы лучшие школы Иркутской области в 2026 году

Образовательные учреждения ранжировали по количеству выпускников, поступивших в престижные вузы, и конкурентоспособности. Список опубликован рейтинговым агентством RAEX.

Рейтинг школ Иркутской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России:

  1. Лицей ИГУ (Иркутск) (207 место в общероссийском рейтинге, 61,8% бюджетников)
  2. Лицей №3 (Иркутск) (347 место, 50,5% бюджетников)
  3. Лицей №2 (Иркутск)
  4. Шелеховский Лицей
  5. Ангарский лицей №1
  6. Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля
  7. Лицей №2 (Братск)
  8. Школа №10 (Ангарск)
  9. Школа с углубленным изучением отдельных предметов №14 (Иркутск)
  10. Гимназия №1 (Иркутск)

Лучшие школы Иркутской области по конкурентоспособности выпускников:

  1. Гимназия №1 (Иркутск)
  2. Лицей ИГУ (Иркутск)
  3. Лицей №2 (Иркутск)
  4. Школа №10 (Ангарск)
  5. Лицей №2 (Братск)
  6. Лицей №1 (Братск)
  7. Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля
  8. Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева (Братск)
  9. Лицей №3 (Иркутск)
  10. Школа №14 (Братск)

При этом не одно из учреждений региона не попало в общероссийский рейтинг конкурентоспособности.

Лучшей школой России в рейтинге конкурентоспособности выпускников стал физико-математический лицей №31 из Челябинска, сменив СУНЦ МГУ и «Физтех-лицей», которые заняли второе и третье места.

Более половины учеников поступили в МГУ и МФТИ, причём две трети из них — по результатам олимпиад. Остальные стали студентами МГТУ им. Баумана, СПбГУ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов.

В рейтинг топ-300 впервые вошли школы трёх регионов: Бурятии (лицей-интернат № 61, 226-е место), Ленинградской области («Сверхновая школа», 247-е место) и Калининградской области (экономический лицей «Ганзейская ладья», 248-е место).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес