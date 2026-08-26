Названы лучшие школы Иркутской области в 2026 году

Образовательные учреждения ранжировали по количеству выпускников, поступивших в престижные вузы, и конкурентоспособности. Список опубликован рейтинговым агентством RAEX.

Рейтинг школ Иркутской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России:

Лицей ИГУ (Иркутск) (207 место в общероссийском рейтинге, 61,8% бюджетников) Лицей №3 (Иркутск) (347 место, 50,5% бюджетников) Лицей №2 (Иркутск) Шелеховский Лицей Ангарский лицей №1 Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля Лицей №2 (Братск) Школа №10 (Ангарск) Школа с углубленным изучением отдельных предметов №14 (Иркутск) Гимназия №1 (Иркутск)

Лучшие школы Иркутской области по конкурентоспособности выпускников:

Гимназия №1 (Иркутск) Лицей ИГУ (Иркутск) Лицей №2 (Иркутск) Школа №10 (Ангарск) Лицей №2 (Братск) Лицей №1 (Братск) Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева (Братск) Лицей №3 (Иркутск) Школа №14 (Братск)

При этом не одно из учреждений региона не попало в общероссийский рейтинг конкурентоспособности.

Лучшей школой России в рейтинге конкурентоспособности выпускников стал физико-математический лицей №31 из Челябинска, сменив СУНЦ МГУ и «Физтех-лицей», которые заняли второе и третье места.

Более половины учеников поступили в МГУ и МФТИ, причём две трети из них — по результатам олимпиад. Остальные стали студентами МГТУ им. Баумана, СПбГУ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов.

В рейтинг топ-300 впервые вошли школы трёх регионов: Бурятии (лицей-интернат № 61, 226-е место), Ленинградской области («Сверхновая школа», 247-е место) и Калининградской области (экономический лицей «Ганзейская ладья», 248-е место).