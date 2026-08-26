Forbes назвал лидеров рынка банков для крупного частного капитала в России

Оценка лучших Private Banking России проводилась на основе числа клиентов и объема активов, рейтингов ведущих российских агентств, условий по сберегательным и инвестиционным продуктам, количества офисов, а также голосования участников рынка.

Сегмент управления крупным частным капиталом в последние годы заметно изменился: после ухода иностранных игроков сегмент практически полностью стал локальным. В самом рейтинге участников традиционно делят не по жёсткой шкале, а на несколько групп — «платина», «золото», «серебро» и «бронза».

Forbes включил ВТБ в платиновую группу рейтинга банков для крупного частного капитала — шестой год подряд банк возглавляет список игроков сегмента. Число клиентов ВТБ Private Banking достигло почти 123 тыс. человек, а портфель под управлением превысил 9 трлн рублей, увеличившись за год в 1,5 раза.

«Управление капиталом — это, по сути, управление будущим: детей, семьи, бизнеса, наследием, которое останется следующим поколениям», — прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.

Игроки рынка регулярно обновляют продуктовую линейку для состоятельных клиентов. Появились новые комбинированные вклады, накопительные счёта в юанях и новые инвестиционные инструменты с ИИ.

Помимо продуктовых изменений, банки развивают и нефинансовые сервисы для состоятельных клиентов.