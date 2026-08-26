Участники AI Journey Contest 2026 поборются за призовой фонд в размере более 10 миллионов рублей

Сбер открывает регистрацию на международное онлайн-соревнование по искусственному интеллекту AI Journey Contest. Участники со всех уголков мира смогут проверить свои силы в решении самых запутанных задач в сфере и побороться за призовой фонд, который в этом году превысил 10 млн рублей.

В этом сезоне на AIJ Contest 2026 представлено сразу пять задач от команды Sber AI и партнёра соревнования — облачного провайдера Cloud.ru.

«AIJ Contest — одно из самых хардкорных международных соревнований в сфере ИИ. Здесь профессионалы проверяют себя на прочность, а сам конкурс показывает, как стремительно развивается сообщество AI-разработчиков по всему миру. В прошлом году 1500 AI-специалистов из разных стран загрузили 12 000 решений, что почти в три раза больше результатов 2024 года. В этом сезоне AIJ Contest включает пять задач, а значит, простора для выбора и вариантов решений ещё больше», — Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

Первая задача, Guardian of Truth, предлагает участникам построить контрольный фильтр (guardrail), который автоматически определяет наличие контекстной галлюцинации в ответе ИИ-агента. Такие ИИ-агенты активно внедряются в бизнес-процессы: отвечают пользователям, работают с документами и базами данных, формируют выводы. Однако есть риск галлюцинаций — ложные данные могут попасть в отчёты, ответы клиентам или управленческие решения, что чревато финансовыми и репутационными издержками.

Вторая задача соревнования, Green Challenge, посвящена разработке моделей физического ИИ для управления антропоморфным роботом Грин от Сбера. Участникам предстоит создать модель, способную по визуальным наблюдениям и инструкциям выполнять задачи мобильной манипуляции в бытовых и промышленных сценариях. В качестве базового решения будет предоставлена модель Green-VLA, на базе которой развивается Грин, но участники смогут использовать и собственные решения.

В третьей задаче, 3D DIT Distillation, участникам предлагается разработать ускоренную и оптимизированную версию генератора 3D-объектов на основе базового решения Kandinsky 3D. Диффузионные модели — одни из ключевых инструментов генеративного ИИ, и они успешно применяются для создания изображений, видео, 3D-объектов и других модальностей. Их развитие помогает существенно упростить и демократизировать процессы создания цифрового контента как в творческих, так и профессиональных задачах.

Условия четвёртой задачи, Vision-Action Data Factory, предполагают создание воспроизводимого решения, которое на входе получает робототехнические сценарии с изображениями или видео, инструкциями и дополнительной информацией, а на выходе формирует датасет, готовый для дообучения open source-модели для робототехники SmolVLA. VLA-модели помогают роботам понимать команды на естественном языке: анализируют визуальную обстановку, связывают её с поставленной задачей и выдают последовательность управляющих действий.

Задача Coordination Referee, подготовленная партнёром соревнования, компанией Cloud.ru, предлагает участникам построить модель-арбитра, которая по логам завершённого запуска мультиагентной системы автоматически определяет наличие и тип сбоя координации между ИИ-агентами. В таких системах задачи распределяются между агентами, и даже при безупречной работе каждого из них возможны ошибки на уровне взаимодействия: потеря контекста при передаче, дублирование операций, взаимная блокировка или уход от исходной цели. Модель должна выступить независимым арбитром и классифицировать выполненный запуск по одному из семи типов координации.

AI Journey — ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта. Она посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику, общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.