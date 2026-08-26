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Правительство вводит налоговые каникулы для бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА

Правительство России утвердило пакет мер поддержки для предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате атак беспилотников. В частности, речь идет о компаниях группы «РВБ». Бизнесу предоставят право на отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов, а также приостановку проверок.

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Согласно принятому решению, пострадавшие предприниматели получают право продлить уплату основных платежей на 12 месяцев. Речь идет о:

  • НДС (за исключением ввозного);
  • Налоге на прибыль;
  • Налогах при применении УСН и АУСН;
  • Страховых взносах и авансовых платежах за период с августа 2026 года по июль 2027 года. Уплата отложенных сумм будет производиться равными долями в течение последующего года.

Помимо фискальных послаблений, бизнесу гарантируют надзорные каникулы. До конца текущего года приостанавливаются все налоговые проверки и контроль правильности уплаты страховых взносов. Кроме того, на полгода продлеваются предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о принудительном взыскании долгов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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