Правительство вводит налоговые каникулы для бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА

Правительство России утвердило пакет мер поддержки для предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате атак беспилотников. В частности, речь идет о компаниях группы «РВБ». Бизнесу предоставят право на отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов, а также приостановку проверок.

Согласно принятому решению, пострадавшие предприниматели получают право продлить уплату основных платежей на 12 месяцев. Речь идет о:

НДС (за исключением ввозного);

Налоге на прибыль;

Налогах при применении УСН и АУСН;

Страховых взносах и авансовых платежах за период с августа 2026 года по июль 2027 года. Уплата отложенных сумм будет производиться равными долями в течение последующего года.

Помимо фискальных послаблений, бизнесу гарантируют надзорные каникулы. До конца текущего года приостанавливаются все налоговые проверки и контроль правильности уплаты страховых взносов. Кроме того, на полгода продлеваются предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о принудительном взыскании долгов.