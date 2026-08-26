«Затоваривание по-крупному»: топовые застройщики резко сократили запуск новых проектов

Крупнейшие девелоперы страны взяли паузу. Топ-10 игроков рынка вывели на рынок около 1 млн кв. м жилья — это на 50% меньше, чем годом ранее, подсчитали аналитики ДОМ.РФ.

«Сокращение стартов помогло лидерам сохранить качество портфеля», — отмечают эксперты. У крупнейших компаний доля строящегося жилья с достаточной распроданностью (более 60%) составляет 57%, тогда как в среднем по рынку этот показатель равен всего 49%.

Рынок входит в фазу охлаждения: уже в 39 регионах наблюдается дефицит спроса или риск его возникновения. При этом в 49 субъектах РФ объём новых запусков оказался слишком велик относительно текущих продаж. На этом фоне проекты комплексного развития территорий (КРТ) показывают лучшую устойчивость: их распроданность достигает 78% против рыночных 70%. К концу II квартала объём строительства в рамках КРТ превысил 9 млн кв. м (около 8% всего портфеля).