Спрос на дизельные автомобили в России взлетел на треть

Спрос на подержанные дизельные автомобили в России резко вырос. В августе 2026 года интерес к таким машинам увеличился на 33% по сравнению с июнем, следует из исследования «Авто.ру». На фоне проблем с бензином и роста цен потребители всё чаще смотрят в сторону экономичных дизельных двигателей. Средняя стоимость таких машин при этом возросла на 6%, достигнув отметки в 3,2 млн рублей. При этом объём предложения сократился на 6%, что подогревает ажиотаж, передаёт ТАСС.

«Новая волна интереса началась в июле», — констатируют аналитики. Почти половина (47,5%) рынка дизельных авто с пробегом приходится на немецкие марки (BMW X5, BMW 5-series). Также в топе востребованных моделей остаются Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg. В сегменте новых автомобилей доминирует Китай: наибольшим спросом пользуется Haval H5, также в пятёрку лидеров вошли Foton Tunland V9, Foton Tunland G9, Haval H9 и JAC T9.