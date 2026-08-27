Дмитрий Ружников: «Реакция государства понятна, но закон был принят слишком быстро»

В начале августа были приняты поправки к Водному кодексу РФ: теперь нельзя вести капитальное строительство – ни жилое, ни промышленное, ни социальное – в зонах затопления, нельзя выделять там земельные участки. Закон шокировал как девелоперов, так и владельцев участков под ИЖС, попавших в эти зоны. Дмитрий Ружников, генеральный директор АО СЗ «ФСК «Новый город» и депутат Законодательного собрания Иркутской области, признал, что позиция государства ему понятна, но, по его мнению, стоило ввести переходный период на адаптацию для застройщиков и владельцев земель.

Иркутск. Фото А. Фёдорова

Правительство: не хочет допускать новых рисков

– Изменения Водного кодекса, ограничивающие строительство в зонах затопления, – это реакция правительства РФ на участившиеся случаи подтопления населенных пунктов, часто с утратой имущества, разрушением домов, даже с жертвами. Площадь ежегодно затопляемых территорий в мире растёт, Россия – не исключение. И хотя катастрофы случаются не каждый год, их масштаб увеличивается.

Мне этот вопрос хорошо знаком по моей предыдущей работе на посту вице-мэра. Тогда мы столкнулись с ситуацией, когда из-за подъёма уровня Байкала пришлось увеличивать сброс через плотину ГЭС. Это решение принималось в Красноярске, далеко от местных проблем, и привело к подтоплению садоводств вдоль берегов Ангары. Мы подняли правоустанавливающие документы на эти участки, и выяснилось, что многие из них выделялись еще в 1988-1989 годах без права собственности и тем более без разрешения на капитальную застройку – просто под грядки. На этих землях всегда был запрет на капитальные сооружения, но государство в какой-то момент перестало следить за соблюдением условий передачи земель, и они в нарушение правил обросли домами. А потом люди обращались к нам и ждали компенсации. Как депутат Заксобрания Иркутской области я также часто получаю обращения жителей региона, пострадавших от разлива рек, паводков.

Поэтому реакция государства с этой точки зрения понятна и оправдана – оно не хочет допускать новых рисков.

Иркутск. Фото А. Фёдорова

Город: может распорядиться затопляемыми землями без нарушения закона

С точки зрения города, есть обратная сторона вопроса – использование территорий, которые в перспективе должны быть закрыты для любой застройки. Министерство природных ресурсов Иркутской области уже провело необходимую работу по всем рекам: зоны потенциального затопления определены и нанесены на карты. Хорошая новость в том, что таких неосвоенных участков в Иркутске осталось немного. И, что важнее, город вполне способен распорядиться ими без нарушения законодательства. Речь идёт о вполне прагматичных решениях строго в правовом поле: парки, скверы, технические или рекреационные зоны – объекты, которые даже в случае разлива воды не создадут рисков для жизни, здоровья и чужого имущества.

Застройщики: не получили времени на адаптацию

А как застройщик я вижу, что этот закон был принят слишком стремительно, даже без должного публичного обсуждения с Министерством строительства и профессиональным сообществом. Девелоперам, уже успевшим приобрести участки в зонах подтопления, и даже начать работы, не дали времени на адаптацию. Да, можно говорить о берегоукреплении или иных технических решениях, которые позволили бы сохранить стройку в зонах риска. Но тогда возникает цепочка вопросов: кто будет отвечать за эти укрепления? Кто примет решение, какой именно способ защиты считать достаточным? Есть ли в экспертных органах специалисты, способные дать гарантию, что даже при аномальном паводке вода не затронет объект? Практика показывает, что таких прогнозов никто дать не может.

Пожалуй, стоило как минимум отсрочить действие новых норм для уже запущенных проектов. Скажем, если застройщик получил разрешение до вступления закона в силу и приступил к строительству, у него должно быть право либо завершить объект, либо найти техническое решение по защите участка.

Многие коллеги считают, что документ надо вернуть к доработке и принять в новой редакции. Как именно это сделать – я, честно говоря, и сам пока не знаю. Но решать проблему надо.