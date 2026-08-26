Плитку обновят в 130-м квартале Иркутска

В 130-м квартале Иркутска начали перекладку плитки на пешеходном променаде. Ее заменят на участке от Бабра до «Круга желаний», а также на площади, где находится арт-объект в виде люка, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ежедневно через 130-й квартал проходит большое количество иркутян и гостей города. На покрытии были выявлены дефекты: какие-то плитки расшатались, на некоторых появились сколы и трещины. Поэтому было принято решение провести ремонт. Работы будут выполнены в два этапа и завершатся до 15 октября», – отметили в МКУ «Городская среда».

Подрядная организация снимет старую плитку, обновит подбетонное основание, заменит лоток ливневки, а затем уложит новое покрытие.