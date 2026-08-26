Заказники Иркутской области закроют для посещения с 31 августа

В Иркутской области подходит к концу срок разрешенного пребывания в заказниках. С 31 августа нахождение на особо охраняемых природных территориях будет запрещено, сообщили в дирекции по ООПТ.

«Данные ограничения закреплены в положении о заказниках и имеют основания. Начало осени – это время брачного периода или по-другому гон копытных. Также, в реках, пролегающих через некоторые заказники, сиг и тугонок заходят на нерест. И, конечно, это время перелета птиц на зимовку, в том числе краснокнижных», – пояснили в дирекции.

Цель – сохранение животного мира, ограждение зверей и птиц от присутствия человека на особо охраняемых природных территориях.