Институт Столыпина доказал выгоду строительства гигантского ЦОД в Иркутской области

Восточная Сибирь становится перспективным регионом для развития цифровой инфраструктуры России, и Иркутская область играет в этом ключевую роль. Институт им. Столыпина представил подробный анализ инвестиционного проекта центра обработки данных (ЦОД) мощностью до 200 МВт в регионе.

Проект, сопоставимый по техническим параметрам с крупнейшими мировыми ЦОДами, требует капитальных вложений около 142 млрд рублей, из которых 72 млрд планируется вложить в первые пять лет. Эксперты отмечают, что экономика проекта остаётся устойчивой даже при высоких кредитных ставках и замедлении экономического роста.

При ставке дисконтирования 20% срок окупаемости превышает 10 лет, а при снижении ставки до 14% — сокращается до 8 лет, что соответствует отраслевым стандартам. Чистая приведённая стоимость проекта в базовом сценарии составляет 35,2 млрд рублей, а внутренняя ставка доходности — 21,4%. При реализации на территории опережающего развития Иркутской области эти показатели возрастают до 39,5 млрд рублей и 21,7% соответственно.

Регион обладает значительными энергетическими ресурсами, что обеспечивает конкурентные преимущества для ЦОД, учитывая высокие требования к энергоснабжению. Проект предполагает потребление до 1,5 млрд кВт·ч в год, что делает его крупным и стабильным клиентом для местной энергетики. Прохладный климат Иркутской области дополнительно снижает затраты на охлаждение оборудования.

Спрос на услуги ЦОД в регионе формируется не только внутри Восточной Сибири, но и в азиатской части России, где растёт потребность в хранении и обработке данных научных и медицинских организаций. Кроме того, часть инфраструктуры может работать на экспорт, особенно для азиатских стран с недостатком собственных мощностей.

Экономический эффект проекта для Иркутской области значителен: создание около 200 высокооплачиваемых рабочих мест, развитие инженерных кадров и сотрудничество с университетами. По прогнозам, оператор проекта сможет выплатить в бюджеты всех уровней не менее 500 млрд рублей налогов.

Таким образом, строительство ЦОД в Иркутской области — это не просто создание энергоёмкого объекта, а формирование новой отрасли, способной связать энергетику, цифровую экономику, науку и международные рынки. Это открывает для региона возможности перейти от поставщика ресурсов к поставщику вычислительных мощностей, создавая новую экономику.