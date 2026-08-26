Проблемы выявлены на внутридомовых сетях в Бодайбо

В пострадавшем от коммунальной аварии минувшей зимой городе Бодайбо ведется подготовка к отопительному сезону. Оценено состояние теплосетей в домах. Подробности рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Проведен осмотр многоквартирных домов, находящихся на обслуживании управляющих организаций. Особое внимание уделено состоянию внутридомовых сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также состоянию теплового контура домов. К сожалению, выявлены замечания», – пояснил глава региона.

Устранить их управляющие организации должны в ближайшее время, чтобы своевременно получить паспорта готовности к отопительному периоду – до 15 сентября.

Продолжаются также работы по капитальному ремонту пострадавших домов: он завершен в 21 из 32 объектах.