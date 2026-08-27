Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 августа: 12 506,6104 руб/1 г золота и 183,9000/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 12 506,6104 руб.
- 1 грамм серебра - 183,9000 руб.
- 1 грамм платины - 4 974,9199 руб.
- 1 грамм палладия - 3 582,3899 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 157,9603 р. (1,25%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,7100 р. (1,45%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 160,3398 р. (3,12%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 109,1500 р. (2,96%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.