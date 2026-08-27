Промышленный рекорд: производство алюминия в России показало уверенный рост

Производство первичного алюминия в России за первые семь месяцев 2026 года увеличилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. В июле выпуск металла вырос на 4,6% в годовом выражении и оказался на 1,4% выше результатов июня.

Параллельно восстанавливается экспортный потенциал газовой отрасли. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в июле составило 2,3 млн тонн (+14,2% год к году). За период с января по июль выпуск этого ресурса достиг 20,6 млн тонн, что на 12% превышает прошлогодние показатели.

На угольном рынке динамика разнонаправленная. Добыча угля в январе–июле снизилась на 1,8%, до 249 млн тонн. Однако месячная статистика июля показала рост: добыча составила 32,7 млн тонн (+2,5% г/г), хотя и оказалась на 6,3% ниже уровня предыдущего месяца — июня.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика преодолевает спад начала года. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале ВВП вырос на 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом, а за полугодие — на 0,6%.