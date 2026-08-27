«Ожидания против реальности»: инфляционные настроения россиян пошли на спад

Инфляционные ожидания населения в августе снизились до 13,7% после июльских 14,7%, следует из материалов Банка России. Тем не менее показатель всё ещё остаётся повышенным и находится в диапазоне значений 2024–2025 годов.

На долгосрочном горизонте граждане смотрят на цены более тревожно: ожидания инфляции на пятилетнем горизонте выросли до 12,4%. При этом наблюдаемая населением годовая инфляция уменьшилась до 14,3%.

В августе потребительские настроения продемонстрировали рост, главным образом за счёт более позитивных оценок будущего. Об этом свидетельствуют данные ООО «инФОМ» по заказу ЦБ. Оценки текущей ситуации также улучшились, хотя и менее заметно. Несмотря на повышение, индекс потребительских настроений всё ещё существенно ниже уровней 2023–2025 годов.

«Доля респондентов, предпочитающих откладывать деньги, а не тратить их, выросла до 51,5%», — констатирует регулятор.

Бизнес смотрит на ситуацию иначе. Ценовые ожидания предприятий повысились в добыче полезных ископаемых, электроэнергетике, водоснабжении и сфере услуг. В остальных отраслях ожидания снизились.

«Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в следующие три месяца, поднялся до 6,2%», — подчёркивает ЦБ.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году. С учётом проводимой денежно-кредитной политики к 2027 году и далее она должна вернуться к цели регулятора.

Аналитики подчёркивают, что такие инфляционные ожидания способствуют смягчению денежно-кредитной политики регулятора.

Отметим, ближайшее заседание Банка России по ставке назначено на 11 сентября. На предыдущем заседании 24 июля регулятор неожиданно снизил ставку лишь на 0,5 п.п. до 14%, ухудшив среднесрочный прогноз.