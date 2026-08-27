Мировая рождаемость впервые опустилась ниже уровня воспроизводства в 2026 году

В 2026 году глобальный уровень рождаемости впервые в истории опустился ниже уровня воспроизводства населения, пишет РБК со сслкой на исследование «Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World».

По расчетам авторов, показатель сейчас находится на отметке 2,2 ребенка на женщину или уже ниже нее.

«По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства. Насколько нам известно, такого не происходило никогда — ни во время войн, ни во время пандемий», — пишут исследователи.

Падение рождаемости происходит повсеместно и быстро: в богатых и бедных странах, на Западе и Востоке, в консервативных и либеральных обществах, религиозных и светских.

Исключение — еврейское население Израиля.

Даже в странах Африки к югу от Сахары наблюдается быстрое снижение рождаемости. Коллапс был сильнее в бедных странах и с низким уровнем дохода. Внутри стран, например в США, богатые и высокообразованные люди теперь имеют больше детей, чем бедные.

Если тенденция сохранится, пик населения Земли составит 9 млрд около 2056 года, после чего начнется сокращение — это значительно ниже прогноза ООН (10,3 млрд в 2080-х).

Напомним, что в 2025 году в России родилось 1,18 млн детей. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,37. Эксперты отмечают прямую зависимость: чем выше зарплаты и ниже неравенство, тем ближе фактическая рождаемость к желаемой. Особенно высокая корреляция (74%) наблюдается с тем, насколько региональный доход отличается от среднего по стране.