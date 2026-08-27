Климатический счет: почему буханка хлеба скоро станет золотой?

Себестоимость производства зерна в России выросла на 15–20%, а ежегодные потери урожая из-за деградации почв оцениваются до 3 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Strategy Partners.

«Из-за глобального потепления себестоимость зерна в России выросла на 15–20%», — следует из материалов исследования.

Усугубляет ситуацию слабый уровень импортозамещения в секторе, а также рост цен на топливо и сельхозтехнику.

Аналитики отмечают климатическую асимметрию:

– В северных регионах повышение температуры открывает новые возможности для земледелия;

– Южные регионы сталкиваются с потерями урожая до 30% из-за засух.

В качестве ответа на вызовы эксперты предлагают интеграцию цифровых, биологических и инженерных решений, включая развитие дренажных систем и регенеративных технологий. Кроме того, предприятиям сферы АПК предстоит обязательный учет выбросов парниковых газов. Уже сейчас компании с выбросами свыше 50 тыс. тонн CO2-эквивалента обязаны отчитываться под угрозой штрафов до 500 тыс. руб. за непредоставление данных.