Минус 3000 рублей: ВЦИОМ зафиксировал падение трат к школе с 52 тысяч до 49 тысяч на одного ребёнка

Общие затраты россиян на подготовку детей к школе за прошедший год сократились более чем на 3 тыс. руб. — с 52 251 руб. в 2025 году до 49 169 руб. в текущем. Такие цифры приводит ВЦИОМ по итогам опроса 1,6 тыс. граждан. В этом году сборы впервые с 2017 года обошлись семьям дешевле, чем в предыдущие периоды.

Больше всего сэкономили на школьной форме и одежде (минус 1,3 тыс. руб., итого 28 тыс. руб.). Расходы на цветы и подарки учителям рухнули сразу на 21%, составив 2,7 тыс. руб. Учебные материалы подешевели на 13%, канцтовары — на 8%. Единственным исключением стали школьные сумки, которые подорожали на 300 руб.

География расходов остается неоднородной. Дороже всего подготовка обходится жителям Дальнего Востока — средний чек там превышает 63 тыс. руб. Самый низкий показатель зафиксирован на Урале — около 41 тыс. руб. При этом семьи из региональных центров тратят больше (56 тыс. руб.), чем жители городов с населением от 500 до 950 тыс. человек (почти 41 тыс. руб.).

По данным SuperJob, опросившего родителей в 16 городах-миллионниках, за семь лет сборы подорожали в 1,8–2,5 раза. Дороже всего сборы обходятся жителям двух столиц и Красноярска. Несмотря на общую тенденцию к удешевлению, 9% родителей в этом году были вынуждены взять кредит, чтобы собрать ребенка в школу.