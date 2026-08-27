Зачем автодилеры готовят законопроект о жизненном цикле авто

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) планирует в 2027 году внести на рассмотрение Госдумы или правительства законопроект о жизненном цикле автотранспорта. Президент ассоциации Алексей Подщеколдин сообщил, что концепцию документа уже изучили в Роспотребнадзоре и Минпромторге, передаёт газета "Ведомости".

«Цель — создать цифровую историю каждого автомобиля от момента рождения до его технической смерти», — пояснил Подщеколдин. В электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) предлагается включить обязательные данные: цену, пробег, сведения о ДТП и техобслуживании, обременения, статус автономного управления и информацию об утилизации.

Проблема актуальна для вторичного рынка, где за цикл жизни машина меняет около пяти владельцев. По данным «Автостата», в 2025 году было продано 6,24 млн автомобилей с пробегом (+3% к 2024 г.). Координатор рабочей группы по защите прав автомобилистов Сергей Лобарев отмечает, что из-за отсутствия истории возникают десятки тысяч споров ежегодно, чаще всего связанных со скрученным пробегом. Однако эксперты видят в инициативе не только заботу о покупателях. Автоюрист Лев Воропаев полагает, что цель дилеров — защита собственных интересов. Статья 19 закона «О защите прав потребителей» позволяет взыскивать с продавцов многомиллионные суммы даже после гарантии при наличии существенного недостатка. Вероятно, ассоциация хочет снизить свои убытки через фиксацию всех ремонтов в единой базе. Идея обсуждается с 2024 года, когда РоАД направила письмо министру Антону Алиханову, указав на проблему «потребительского экстремизма».