Телефоны на уроках запретили в Российских школах с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий, сообщил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. На уроках ученикам запрещено пользоваться гаджетами, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью и других экстренных ситуаций.

«С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения России №316. Он вносит изменения в приказ №115 и закрепляет требования к использованию средств подвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций», — сказал Кравцов.

Он уточнил, что на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией.

Напомним, что в Иркутске запрет на использование детьми мобильных телефонов на уроках в равной мере поддерживают и учителя, и родители. В вопросе о полном запрете на сотовые телефоны в школах единства нет. Подобную идею поддерживают 6 из 10 педагогов и лишь 3 из 10 родителей. Матери чаще отцов против того, чтобы дети оставляли телефоны дома.