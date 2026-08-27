Названа богатейшая женщина России – ее капитал оценили в $5 млрд: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: названа богатейшая женщина России, бензин в РФ за месяц подорожал на 6,5%, с 1 сентября вырастет допустимый предел сверхурочной работы, а в Иркутской области в конце августа закроют для посещения заказники. Подробнее – в обзоре СИА.

Богатейшая россиянка

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким с капиталом $5 млрд в пятый раз подряд стала богатейшей женщиной России, следует из данных Forbes. Второе место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в $1,3 млрд, третье – вдова бизнесмена Владимира Когана, генеральный директор «БФА-Девелопмент» Людмила Коган с капиталом $1,25 млрд.

Удорожание бензина

В июле 2026 года потребительские цены на бензин в среднем по стране выросли на 6,5%, следует из данных Росстата. При этом есть регионы, где зафиксировано уменьшение стоимости. Снизились цены на данное топливо в Иркутской области – на 1,5%, а также в Чувашской Республике – 0,4%. Что касается изменений за неделю, то с 17 по 24 августа 2026 года ценники в среднем увеличились на 67 коп. – до 77,05 руб. за один литр.

Повышение предела

Допустимый предел сверхурочной работы вырастет в России с 1 сентября. «С 1 сентября 2026 года продолжительность сверхурочной работы можно будет увеличить со 120 до 240 часов в год, если зафиксировать это в коллективном договоре или отраслевом соглашении», – прокомментировал член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Нововведение не коснется работников с вредными условиями труда третьей и четвертой степени.

Запрет на посещение

В Иркутской области подходит к концу срок разрешенного пребывания в заказниках. С 31 августа нахождение на особо охраняемых природных территориях будет запрещено. «Начало осени – это время брачного периода или по-другому гон копытных. Также, в реках, пролегающих через некоторые заказники, сиг и тугонок заходят на нерест. И, конечно, это время перелета птиц на зимовку, в том числе краснокнижных», – пояснили в дирекции по ООПТ.

Обновление 130-го квартала

В 130-м квартале Иркутска начали перекладку плитки на пешеходном променаде. Ее заменят на участке от Бабра до «Круга желаний», а также на площади, где находится арт-объект в виде люка. Работы будут выполнены в два этапа и завершатся до 15 октября. Подрядная организация снимет старую плитку, обновит подбетонное основание, заменит лоток ливневки, а затем уложит новое покрытие.