«Семья на девятом месте»: почему молодежь ставит карьеру выше создания семьи

Создание семьи оказалось на предпоследнем месте в списке жизненных приоритетов российской молодежи. Об этом свидетельствуют данные Аналитического центра ВЦИОМ.

Участники опроса в возрасте 14–17 и 18–24 лет отвели созданию семьи лишь восьмое место из девяти возможных. Вместо этого молодые люди сосредоточены на материальном благополучии, здоровье и карьере. Подростки же ставят во главу угла получение новых знаний.

Структура приоритетов меняется с возрастом, однако вступление в брак и воспитание детей не входят даже в топ-3 целей у респондентов возрастных групп 25–29 и 30–35 лет. Несмотря на это, у старших представителей молодежи семья уже является фактом: почти половина (44%) опрошенных в возрасте 30–35 лет сообщили, что уже реализовались в этой сфере. Еще 18% высоко оценивают возможность создания семьи в будущем.

Эксперты газеты "Ведомости" объясняют такой прагматизм желанием построить «фундамент жизни» до рождения детей. По мнению социолога Дениса Волкова, ситуацию может исправить адаптация демполитики к новым реалиям: поддержка ЭКО для людей старшего возраста, а также развитие инфраструктуры (ясли, детсады) и доступное жилье. Это позволит облегчить решение завести ребенка для людей любого возраста.