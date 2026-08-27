Банк Уралсиб стал партнером конкурса «Академина-2026»

Конкурс «Академина-2026» стартовал в марте, а объявление результатов конкурса и награждение лауреатов состоялось 26 августа в рамках ХIII Международного форума технологического развития «Технопром-2026» в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр».

Организаторами конкурса выступили: Правительство Новосибирской области, Сибирское отделение Российской академии наук, Государственная публичная научно-технической библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), Сибирская ассоциация академических библиотек, Общероссийская общественно-государственная организация Союз женщин России, одним из партнеров конкурса стал Банк Уралсиб.

В конкурсе приняли участие женщины-учёные Сибирского региона, которые ведут научную деятельность в институтах СО РАН и других научных и образовательных учреждениях, предприятиях различных сфер экономики региона, а также студенты и магистранты, активно участвующие в научных разработках.

В этом году определили 36 лауреатов в 11 номинациях.

«Банк Уралсиб стал партнером конкурса «Академина» во второй раз. Мы с радостью приняли приглашение стать партнерами данного конкурса, он способствует воспитанию у молодежи интереса к научной деятельности, установлению научных контактов, успешному развитию Сибирского региона. Банк и в будущем планирует поддерживать образовательные, научные и социальные инициативы региона», - отметила Исполнительны директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.