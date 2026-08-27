Росстандарт запретил продажу и регистрацию китайских грузовиков Camc, Santai, Desa и DSCN

Росстандарт запретил выпуск в обращение грузовых автомобилей Camc типа H7 и спецтранспорта Santai, Desa, DSCN типа DSTBJSQ из-за нарушений обязательных требований технического регламента, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Нарушения касаются противоподкатной и боковой защиты, крепления ремней безопасности, тормозных систем, рулевого управления и весовых ограничений.

«Выявленные нарушения могут создавать существенные риски для жизни и здоровья водителей, пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения», — отметили в Росстандарте.

Ведомство выдало предписание приостановить реализацию, устранить нарушения и разработать программы отзывных кампаний. Представители изготовителей уведомили о приостановке продаж и приступили к разработке программ, после согласования дилерские центры свяжутся с владельцами для бесплатного устранения нарушений.

Ранее китайские власти объявили о крупнейшем в истории отзыве автомобилей, затронув более 7 млн машин. В частности, под кампанию попали автомобили брендов Tesla, Xiaomi, Leapmotor, Xpeng, Zeekr, Chery, Geely Auto и Dongfeng.