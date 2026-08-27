В Иркутске 29 августа состоится модный показ-перформанс «Восход (пре)Красный»

Впервые мероприятие пройдет под открытым небом — в конном центре Фонда Тихомировых в Грановщине.

«И это будет не только показ, – подчеркивают организаторы. – С 17:30 на площадке начнется большой летний фестиваль: зоны отдыха, локальные гастропроекты, игры и активности, тест-драйв автомобилей, арт-объекты, маркет и фотозоны».

Автор визуального стиля и концепции — брендинговое агентство Nodesign.

Главное начнется в 18:30. «Восход (пре)Красный» — это модный показ на необычном подиуме, более 100 моделей от 5 до 76 лет, специальная режиссура пространства и рассадка гостей. После шоу — after party и живой концерт музыкальной группы до заката.

«Если вы едете на организованном трансфере, сбор гостей — в 16:20 на площади у стадиона «Труд», отправление из Иркутска — в 16:50», — поясняют организаторы.

Трансфер приобретается отдельно. Завершение вечера — около 21:00, отправление организованного трансфера обратно в Иркутск — в 21:15.

Дресс-код: натуральные ткани, пастельные оттенки.

Возрастное ограничение: 6+.

Купить билет: здесь.

Реклама. ИП Усова Елена Александровна, ИНН 381255766113. erid:2VfnxxdwSAf