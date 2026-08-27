Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries в Котовске после атаки БПЛА

В ночь на 26 августа после атаки украинских беспилотников на Котовск пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries, сообщил губернатор Евгений Первышов.

Пострадали два человека — 19-летний парень с сотрясением мозга и 49-летняя женщина с переломом пальца, им оказывается помощь. Жертв и большего числа пострадавших удалось избежать благодаря своевременной эвакуации и чёткой работе служб.

«Огромные слова благодарности всем, кто помог сохранить жизни и здоровье сотрудников ночной смены», — пишет Первышов.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, пострадали комплексы в Электростали, Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.