Иркутская область заняла первое место в РФ по темпам снижения цен на бензин

Аналитики Росстата подсчитали, как изменилась стоимость бензина в стране по итогам июля 2026 года. В среднем за месяц он подорожал на 6,5%. При этом есть регионы, где отмечается уменьшение стоимости.

Снижение цен на автомобильный бензин по итогам прошлого месяца в сравнении с июнем было зафиксировано в Иркутской области – на 1,5%, а также в Чувашской Республике – на 0,4%. В 36 российских регионах отмечалось удорожание на 6,5% и более.

Что касается производителей, то их цены в июле в среднем стали выше на 4,7%. Заметнее всего цифры подросли в Сахалинской области – на 28,7%, Республике Татарстан – 19%. Снижение цен на автомобильный бензин отмечалось в Волгоградской области – 0,3%.