МТС проинформирует иркутян о правилах поведения на природе

«МТС» сообщает о том, что сервис МТС Геоэффект теперь позволяет информировать граждан с помощью SMS-сообщений о правилах поведения на природных территориях: лесах, парках, пляжах, заповедниках. Надзорные ведомства смогут отправлять жителям и гостям Иркутской области уведомления о запрете разжигания костров или о штрафах за мусор при пересечении границ таких территорий.

Новая услуга гибко настраивается под конкретные условия местности и требования заказчика. Дата-инженеры МТС вручную задают границы локации, после чего система отслеживает пересечение этих границ абонентами. При входе на заданную зону пользователь получает информационное SMS-сообщение о правилах поведения на природных и рекреационных территориях, например, предупреждение о штрафах за разведение огня или оставление мусора.

Такой подход позволяет оперативно доносить до посетителей информацию о бережном отношении к природе в удобном формате. Услуга уже запущена в нескольких российских регионах и ориентирована на органы власти, такие как администрации городов, региональные министерства туризма и экологии.

«Для Иркутской области с ее уникальной природой, национальными парками и байкальским побережьем оперативное информирование о правилах поведения на природе остается важной задачей на протяжении всего сезона. Наш новый сервис SMS-уведомлений помогает доносить эти нормы до отдыхающих, повышая их осведомленность и снижая число нарушений. Ранее МТС также реализовала в регионе систему видеонаблюдения для мониторинга лесных массивов – еще один проект, направленный на предотвращение пожаров на природе», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.