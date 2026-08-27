«Градостроительный потенциал Приангарья может сократиться примерно на 30%» — Виктор Ильичёв об изменениях в Водном кодексе

Конец лета обернулся для строителей нешуточным стрессом – в начале августа были приняты и вступили в силу поправки к Водному кодексу, которые поставил под вопрос и городские новостройки, и социальные объекты, и даже индивидуальное жилье. Почему новая редакция ВК стала проблемой для отрасли, какие последствия она несет для Иркутской области и какой выход видят региональные девелоперы и подрядчики, мы спросили у Виктора Ильичева, президента регионального Союза Строителей.

Что конкретно изменилось в Водном кодексе?

– До 4 августа 2026 года в зонах затопления и подтопления можно было строить при условии обеспечения территории и объекта инженерной защитой – и это могли быть решения в рамках проекта самого жилого комплекса и прилегающего благоустройства, например, свайный фундамент, дамба, дренажная система, отсыпка территории строительства. Теперь строительство любых объектов капитального строительства запрещено, за исключением непосредственно сооружений инженерной защиты. Кроме того, отдельно запрещено освоение таких территорий в целях строительства.

То есть раньше принцип был: «строить можно при обеспечении безопасности», теперь — «строить основной объект нельзя, можно строить только защитные сооружения».

Какие последствия это будет иметь для Иркутской области?

– В первую очередь ограничения затрагивают Иркутск и Иркутский муниципальный округ, где сосредоточен основной объем нового строительства. Подчеркну, что речь идет не об одном крупном объекте или площадке, а о целом перечне: только по тем проектам, где площади уже известны, совокупный объем планируемого ввода превышает 500 тыс. кв. м. Под ограничения попадают не только жилые дома, но и КРТ, школы, детские сады, спортивные, медицинские, коммерческие и инженерные объекты. По предварительной оценке, градостроительный потенциал области может сократиться не менее чем на 30%.

В зону затопления попадают и участки под ИЖС – что будет с индивидуальным строительством?

– Исключения для частных домов закон сейчас не предусматривает. При этом для ИЖС, как правило, нет обязательной экспертизы проектной документации. Поэтому необходимо отдельно определить, какие именно меры инженерной защиты требуются и каким образом будет подтверждаться их достаточность.

Какой выход предлагают Союз строителей и АЗИО?

– Мы не предлагаем отменять требования безопасности. Мы предлагаем изменить принцип регулирования: запрещать не строительство в зоне как таковое, а строительство без доказанной и обеспеченной инженерной защиты.

Для этого, по мнению членов Союза необходимо: