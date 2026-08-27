«Строительство и ввод новых объектов оказались в правовой неопределенности»

Мирослава Курмель, исполнительный директор Ассоциации застройщиков Иркутской области (АЗИО) указывает, что из-за новых поправок в Водный кодекс масса новостроек по всей стране оказались в правовой лакуне: уже полученные разрешения на строительство поправки не аннулируют, но и строить не дают. Позицией АЗИО по этому поводу она поделилась с нашим порталом.

Поправки были приняты в начале августа. Что будет с объектами, разрешение на строительство которых получено до этого момента?

– Это один из главных нерешенных вопросов. Закон не отменяет автоматически ранее выданные разрешения и прямо не требует остановить уже начатые стройки. Но одновременно новая редакция Водного кодекса устанавливает общий запрет и не содержит специального исключения для таких объектов.

На сегодняшний день сложилась правовая неопределенность и в отношении продолжения строительства, и особенно в отношении последующего ввода объектов в эксплуатацию.

А можно ли пойти другим путем: сначала построить инженерную защиту, изменить границы зоны, а потом строить?

– Теоретически такой механизм предусмотрен: после обеспечения территории инженерной защитой возможно изменение границ зоны и вывод участка из нее. Но сегодня эта процедуру нельзя рассматривать как полноценный и понятный инструмент для инвестора. Застройщик не может самостоятельно запустить весь процесс и получить изменение границ в четко установленный срок.

Есть ли у АЗИО видение, как можно было бы решить эту проблему?

– Наша позиция: если разрешение законно получено до 4 августа 2026 года, объект должен иметь возможность быть достроен и введен в эксплуатацию при соблюдении требований безопасности. Это необходимо прямо закрепить переходными положениями закона.

Мы находимся в рабочем контакте с Минстроем Иркутской области, вопрос уже обсуждался с участием регионального Минстроя, Минприроды и администрации Иркутска. Аналогичные проблемы поднимают и другие регионы - решение требуется на федеральном уровне и в достаточно короткие сроки.