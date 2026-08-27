Парад яхт «Алые паруса» пройдет в Иркутске 30 августа

30 августа в Иркутске у ледокола «Ангара» в пятый раз пройдет парад яхт «Алые паруса». Событие приурочено к 365-летию города, следует из данных мэрии.

Для гостей организуют детскую зону с мастер-классами, аквагримом и сладкой ватой. На площадке будет находиться робот, рисующий портреты.

Особое внимание планируется уделить синхронизации музыкального сопровождения и движения яхт – это, по словам организаторов, позволит создать незабываемые впечатления от «Алых парусов». Запланированы репетиции парада.