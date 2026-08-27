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Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин России 2026

Forbes представил новый рейтинг самых богатых женщин России. Главное изменение по сравнению с прошлым годом — значительное снижение капиталов участниц. Суммарный капитал участниц прошлогоднего рейтинга составлял $25,75 млрд. В этом году — $18,95 млрд: на $6,8 млрд меньше. Число женщин-миллиардеров за год сократилось с рекордных девяти до четырех.

Татьяна Ким, которая возглавляет рейтинг с состоянием в $5 млрд, основала в 2004 году крупнейший в России маркетплейс Wildberries.

Ранее группа компаний провела юридическую реструктуризацию, и теперь основная операционная компания — ООО «РВБ», где консолидированы почти все активы. ООО «Вайлдберриз», бывшая основная компания, в которой Ким владеет 99% долей, теперь контролирует 65% ООО «РВБ». Ким также владеет 100% Wildberries Банка.

Параллельно с развитием бизнеса Ким вернула девичью фамилию и развелась с мужем Владиславом Бакальчуком.

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10 богатейших женщин России — 2026:

  1. Татьяна Ким (Бакальчук) — генеральный директор «Вайлдербриз» (РВБ / Wildberries), $5 млрд
  2. Елена Батурина — президент компании Inteco Management (Инвестиции), $1,3 млрд
  3. Людмила Коган — генеральный директор «БФА-Девелопмент» (Банк «Уралсиб», инвестиции), $1,25 млрд
  4. Екатерина Федун — частный инвестор («Лукойл», дивиденды), $1 млрд
  5. Татьяна Володина — председатель стратегического совета «Лэтуаль» («Алькор и Ко», дивиденды), $950 млн
  6. Виктория Михельсон — частный инвестор («Новатэк»), $850 млн
  7. Евгения Гурьева — частный инвестор («Фосагро», дивиденды), $800 млн
  8. Светлана Рыбальченко — частный инвестор (Инвестиции), $800 млн
  9. Лидия Сультеева — частный инвестор (ХК «Вулкан»), $800 млн
  10. Светлана Демидова — вице-президент группы компаний «Доминант» (Группа «Доминант», дивиденды), $750 млн

На 20-м месте рейтинга расположилась иркутянка, генеральный директор «ИНК-Капитал» Марина Седых. Годом ранее она находилась на 12-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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