Гостиницы Иркутской области начали заселять гостей с помощью мессенджера «МАКС»

В Иркутской области ведется работа по цифровизации туристической отрасли. В частности, в регионе уже 20 гостиниц начали заселять гостей с помощью национального мессенджера «МАКС». Об этом рассказали в региональном правительстве.

Для регистрации в отеле теперь достаточно иметь мобильный телефон с установленным мессенджером, авторизованным через портал «Госуслуги», и активированным Цифровым ID. Гость должен открыть в профиле раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить».

После этого на экране появится динамический QR-код, который сотрудник гостиницы сканирует специальным устройством. Данные паспорта автоматически подгружаются из государственных информационных систем, что исключает риск ошибок как при ручном вводе и сокращает время оформления.

Сегодня возможность цифрового заселения уже обеспечивают 20 отелей Иркутской области, в 12 из них свыше 50 номеров. К 1 сентября 2026 года количество таких гостиниц в регионе вырастет до 50. Это соответствует федеральному требованию: с 1 сентября все российские отели с номерным фондом более 50 номеров обязаны предоставить гостям возможность заселения через «МАКС».