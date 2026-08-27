Альфа-Банк сохранил лидерство в рейтинге лучших банков для миллионеров

Forbes отнёс А-Клуб Альфа-Банка к категории «платина» — высшей в ежегодном рейтинге «Лучшие банки для миллионеров». Издание отметило инвестиционную линейку и лайфстайл-сервисы клуба.

За последний год линейка пополнилась закрытым паевым инвестфондом для вложений в проблемные активы под управлением компании А1 — по оценке Forbes, первым таким фондом, доступным розничным инвесторам. Появились и другие инструменты: стратегии доверительного управления с вложениями в промышленные парки и недвижимость, цифровые финансовые активы на вино и на прогноз движения ставки, услуга advisory для семейных офисов.

Отдельное направление, которое активно развивает А-Клуб, — структурирование крупного частного капитала. Здесь банк работает с закрытыми паевыми фондами, личными фондами и страховой оболочкой.

Из лайфстайл-сервисов издание выделило А-Клуб Maison — клубный дом в особняке XIX века с собственным садом в центре Москвы. Кроме того, клиентам стал доступен новый формат путешествий.

«Состоятельные клиенты всё чаще идут в сложные сделки, и это меняет требования к советнику. Но в клуб приходят не только за сделками, мы сопровождаем клиента и в жизни: за год мы открыли лаундж в терминале B аэропорта Шереметьево и запустили сервис лайфстайл-ассистентов для крупнейших клиентов. Даже чёрная уточка, по которой узнают А-Клуб, давно переросла рекламу — вокруг неё выросли коллаборации с крупными брендами и клубные предметы», — отметила Алина Назарова, старший вице-президент, директор по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка.