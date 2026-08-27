«Цифра банк» в числе лучших российских банков для миллионеров рейтинга Forbes

Цифра Private Banking вошел в число лучших российских банков для миллионеров рейтинга Forbes.

Как отметили эксперты Forbes, состоятельным клиентам Private-подразделение «Цифра банк», входящего в группу крупного российского брокера «Цифра брокер», доступны кешбэк в виде акций компаний, круглосуточный личный помощник, организация путешествий и медицинская страховка до €100 000, абонемент на фитнес, а также услуги партнеров — юридический и налоговый консалтинг, миграционные вопросы, эксклюзивные предложения от застройщиков и аренда частных самолетов.

«Признание такого профессионального издания, как Forbes, является для нас ценной и важной наградой. Это не просто повод для гордости, а, пожалуй, лучшая возможность поблагодарить наших клиентов, которые выбирают нас и доверяют нам управление благосостоянием для сохранения семейного наследия и достижения самых амбициозных целей», - отметила глава Цифра Private Banking Лариса Лукьянова.

Рейтинг лучших российских банков для миллионеров по версии Forbes является одним из наиболее авторитетных рейтингов сегмента Private Banking и публикуется с 2016 года. Главными показателями рейтинга являются данные private-банков (60%), оценки аналитиков компании Frank RG (30%) и голоса участников рынка (10%). В этом году в рейтинг попали 18 российских private-банков, под управлением которых находится почти 22 трлн руб. состоятельных клиентов.