А-Клуб стал генеральным партнёром «Теннисного Клуба Лужники»

А-Клуб первым среди private banking вышел на теннисный корт. В рамках партнёрства клиенты А-Клуба получают приоритетный доступ к кортам на специальных условиях. Консьерж-сервис А-Клуба берёт на себя все организационные вопросы, учитывая индивидуальные пожелания гостей.

«Теннисный Клуб Лужники» выбран не случайно: это пространство объединяет спортивную инфраструктуру и атмосферу приватной загородной резиденции. Каждый теннисный и падел корт оснащён комфортными зонами отдыха. После тренировки гости могут провести деловую встречу или неспешно пообедать в лаунж кафе с фирменным цитрусовым коктейлем А-Клуба.

Светлана Кузнецова — четырёхкратная победительница турниров Большого шлема и друг А-Клуба — собрала для клиентов команду наставников, среди которых — теннисисты мирового уровня.

«Спорт давно перестал быть просто активностью — это часть образа жизни и возможность провести время с близкими и партнёрами. Мы видим, что клиенты А-Клуба всё чаще выбирают корт вместо привычных ресторанов и переговорных. „Теннисный Клуб Лужники“ дал нам лучшую инфраструктуру и уникальную локацию в центре города, а мы добавили то, что умеем лучше всего, — высокий уровень сервиса, внимание к деталям и комфорт, к которому привыкли наши клиенты», — отметила Алина Назарова, старший вице-президент, директор по работе с состоятельными клиентами Альфа Банка.

Фирменная черная уточка сопровождает гостей повсюду: от кортов до фирменных ракеток.

В дальнейшем партнёрство А-Клуба и «Теннисного клуба Лужники» будет развиваться: появятся новые пространства, возможности для отдыха и восстановления, а также дополнительные сервисы для гостей.