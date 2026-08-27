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Альфа-Банк проведет вебинар по Цифровому рублю

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Альфа-Банк подготовил вебинар по Цифровому рублю для предпринимателей. Вебинар «Цифровой рубль: как правильно подготовиться и сделать всё вовремя» пройдет 27 августа в 10:00 по московскому времени и поможет бизнесу заранее подготовиться к переходу на расчеты в цифровых рублях и сделать необходимые изменения в удобном для компании темпе.

Вебинар будет полезен малому и среднему бизнесу, который принимает оплату от физических лиц через кассу, терминал, СБП, сайт или мобильное приложение. В первую очередь он актуален для компаний с выручкой от 120 млн рублей за 2025 год, для которых прием цифрового рубля станет обязательным с 1 сентября 2026 года. Также тема будет интересна представителям розницы, e-commerce, общепита, сферы услуг и других B2C-направлений, которые хотят заранее понять, как изменятся платежи, кассовые операции, учет и расчеты с клиентами.

На вебинаре эксперты расскажут, что такое цифровой рубль, почему появился новый формат расчетов и как он работает. Участники узнают, как открыть счет цифрового рубля клиентам Альфа-Банка и настроить прием платежей, а также какие операции доступны с цифровым рублем. Отдельное внимание будет уделено практическим вопросам: что делать при возникновении проблем и куда обращаться за помощью при работе с новым платежным инструментом.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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