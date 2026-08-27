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Альфа-Банк запустил цифровой сервис по защите от колебаний курса

Альфа-Банк запустил новый цифровой сервис — заключение валютных форвардов без обеспечения. Он позволяет корпоративным клиентам заключать сделки под установленный лимит, фиксируя курс юаня онлайн.

Сервис интегрирован в онлайн банк Альфа-Бизнес: онбординг и оформление форвардов происходят без визита в офис, без бумажных документов и без отдельного согласования каждой сделки. Он ориентирован на крупный и средний бизнес: импортёров и компании, активно участвующие во внешнеэкономической деятельности.

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Клиент получает установленный лимит, в рамках которого может оперативно совершать сделки, фиксировать курс юаня и хеджировать валютные риски без предоставления обеспечения. Это помогает защитить себестоимость, закупочные цены и маржу от колебаний валютного курса, не отвлекая ликвидность.

«Мы сделали валютное хеджирование для бизнеса максимально быстрым и удобным: клиент получает лимит и может заключать сделки полностью онлайн. Цифровой сервис Альфа-Банка открывает перед компаниями новые возможности управления валютными и процентными рисками, повышает эффективность финансовых операций и поддерживает стабильность в условиях динамичных валютных рынков», — отметил управляющий директор, руководитель дирекции клиентских операций на валютном и производном финансовых рынках Альфа-Банка Дмитрий Комиссаров.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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